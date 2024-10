Stangata pure sulle accise arrivi in aumento sul diesel | tradita un’altra promessa delle destre

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 1 ottobre 2024) Sono lontani i tempi in cui Matteo Salvini prometteva un tagliosui carburanti. Talmente lontani che ora il suo stesso compagno di partito e ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, scrive nero su bianco nel Piano strutturale di bilancio che il governo vuole aumentare lesul gasolio. Il Psb, infatti, fa riferimento al “riordinospese fiscali”, capitolo nel quale rientra anche un obiettivo riguardante i carburanti. A pagina 132 del documento pubblicato dal Mef, infatti, si parla di “allineamentoaliquotepere benzina”. Il governo pronto a far cassa con leAttualmente, infatti, lesulla benzina sono più care di quelle sul gasolio. Per la benzina si pagano 0,728 euro al litro mentre per il0,617 euro al litro. Una differenza percentuale sul costo totale del carburante che si aggira attorno al 4-5%.