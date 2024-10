Stabilimenti chiusi senza il servizio di salvataggio | Vanificati i nostri sforzi per destagionalizzare

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nei giorni scorsi la Capitaneria di Porto, su mandato del Ministero della Infrastrutture, ha emanato una direttiva in merito aldi salvamento dopo il termine della stagione balneare fissato il 22 settembre. In pratica gliÂbalneari, per poter rimanere aperti con lettini e