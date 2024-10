Sport in tv oggi martedì 1 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024)1°, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Tengono banco i tornei in Asia di tennis in questi giorni. Jannik Sinner è protagonista a Pechino, dove l’altoatesino affronterà in semifinale il cinese Bu per centrare la settima Finale nel massimo circuito internazionale di questa stagione. Un periodo molto particolare per il n.1 del mondo, vista la decisione della WADA di ricorrere al TAS in merito alla sentenza di assoluzione al caso della doppia positività accidentale al Clostebol stabilita in precedenza da un Tribunale Indipendente nel procedimento dell’ITIA.