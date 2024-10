Spettacolare cometa nel cielo di ottobre | quando vederla nella sua massima luminosità

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un astro è passato nel punto dell'orbita più vicino al Sole, il Perielio, e si è avvicinato alla Terra più luminoso che mai: il picco atteso per il 9. Come spiegato dall'astrofisico Gianluca Masi: "LaC/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS ha le carte in regola per deliziare davvero i