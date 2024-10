Speravo che finisse la partita | Lele Adani ' terrorizzato' da Paolo Maldini la rivelazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) “mi metteva suggestione”. Lo dice a chiare lettere Daniele, l'ex difensore dell'Inter che oggi conduce il programma “Viva el Futbol” con Antonio Cassano e Nicola Ventola, che nelle ultime ore è stato ospite nella nuova puntata del podcast ‘One More Time' di Luca Casadei (OnePodcast) in onda lo scorso venerdì 27 settembre. L'opinionista Rai ha parlato del disagio nei confronti dell'ex capitano del Milan e della Nazionale, definendosi “inadeguato” quando, a 17 anni, si è trovato a giocare per 20 minuti in campo con l'Italia al fianco del compagno, durante un'amichevole fra Italia e Inghilterra nel 2000: "Era troppo per me”, ha sottolineato. ”chelae mi dicevo sempre che io non ero come lui”. Quella fortunatamente fu “l'unica volta in cui veramente ho avuto paura e mi sono sentito inadeguato — ha spiegato—.