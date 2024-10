Sparatoria al mercato ittico di Salerno | due morti Il killer si è costituito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 –aldi, due persone sono morte. L’uomo che ha sparato si è consegnato ai carabinieri per costituirsi. Ha 72 anni l’autore del duplice omicidio, le vittime sono due uomini, un 58enne e un 48enne: il primo è deceduto sul colpo, l'altro in ospedale. Non è chiaro, al momento, se lasia avvenuta nel corso di una lite. Il duplice omicidio È successo intorno alle 5.30 di questa mattina aldel pesce cittadino, dove il proprietario di un'attività commerciale ha fatto fuoco contro alcune persone. La prima vittima è deceduta sul posto, la seconda è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze. Ricostruire il movente Al momento non si conoscono i motivi che hanno spinto l'uomo a sparare.