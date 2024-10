Spaccio liti e aggressioni | via la licenza al gestore del Caffè Vittoria

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Via alla procedura per la revoca dellaaldel, storico locale del centro di Dolo, dopo le segnalazioni dell’amministrazione comunale e i continui interventi delle forze dell'ordine.«Ildel bar, ormai noto per i continui interventi a seguito di episodi di