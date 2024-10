Sistema Sanitario il 52% degli italiani insoddisfatto

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 1 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Il 52%non si ritiene soddisfatto delNazionale: un’insoddisfazione legata principalmente alla difficoltà di accesso alle visite mediche, ma che non mette in discussione la fiducia nei confrontioperatori sanitari. Questi alcuni dei dati emersi dalla decima edizione dello STADA Health Report, indagine online condotta da Human8 per conto del Gruppo STADA su un campione di 46.000 cittadini in 23 Paesi, tra cui l’Italia. xh7/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo