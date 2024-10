Sinner contro Bu oggi semifinale Pechino | orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 1 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikin campoYunchaokete Bu nelladel torneo Atp 500 di2024. L’azzurro, numero 1 del mondo e detentore del titolo, nel match intv e streaming affronta il 22enne cinese che per la prima volta arriva così lontano in un torneo del circuito., a caccia del settimo trionfo stagionale, continua a mietere vittorie nonostante il tarlo del caso doping ancora aperto. Il 23enne altoatesino è a quota 58 successi in 63 partite disputate. Bu, numero 96 del ranking, è più giovane solo di qualche mese, ma tra i due tennisti c’è un abisso in termini di esperienza, classifica e premi: in carrieraha incassato 27,6 milioni di dollari, oltre 10 solo quest’anno. Bu da professionista è a quota 421mila dollari, ben 265mila solo nella stagione attuale.