Sinner batte Bu finale contro Alcaraz a Pechino

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 1 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikinnel torneo Atp di2024. Il numero 1 del mondo, detentore del titolo, oggi in semiil cinese Yunchaokete Bu, numero 96 del ranking, per 6-3, 7-6 (7-3) in 2h05'.affronterà domani lo spagnolo Carlos, testa di serie numero 2, che nella prima semiha