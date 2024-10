Sinner-Alcaraz finale Atp Pechino 2024 | orario e dove vederla in diretta

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 1 ottobre 2024) Mercoledì 2 ottobre, si gioca ladell'Atptra Jannike Carlos. Il numero 1 e il numero 3 della classifica Atp si affrontano per la seconda volta in carriera in unadel circuito dopo quella vinta daa Umago nel 2022.Jannik, che è campione