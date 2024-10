Si da fuoco con del liquido infiammabile salvato in extremis

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Notte di paura per un anziano ad Alatri nel nord della provincia di Frosinone. Per cause ancora in corso di accertamento l'uomo si sarebbe cosparso didandosi.Immediatamente soccorso dalla moglie e poi dai sanitari del 118 e dai carabinieri della locale stazione e