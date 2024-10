Si chiude con un patteggiamento e un risarcimento la vicenda di Chiara Girello ex presidente di Team for Children

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di martedì 1 ottobre 2024) Aveva negato ogni addebito,, quando la notizia si sparse rapidamente in città e non solo, ma per mettere fine allagiudiziaria a suo carico ha di fatto ammesso quanto le è stato contestato.ha così dovuto resituire 100mila euro all'associazione di cui era