Si cercano nasi rossi per portare sorrisi al Bufalini parte un corso per formare nuovi clown dottori

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) A breve partirà un nuovoperche avranno la possibilità di operare in ospedale alperun sorriso ai bambini ricoverati. Per diventare un "Naso Rosso del Dottor Jumba" l'associazione L'Aquilone di Iqbal lancia un'entusiasmante iniziativa per tutti