Sethu il 1 novembre esce il vinile zootropico di Tutti i colori del buio con due inediti

(Di martedì 1 ottobre 2024) foto di Claudia CampoliSAVONA –ha annunciato l’uscita della versione fisica in edizione limitata del suo primo album “del” (Carosello Records) in, nei negozi ed e-commerce da venerdì 1°e disponibile in pre-order dal 26 settembre per il pubblico.è uno tra i primissimi artisti italiani a realizzare un: undi qualità premium, unico nel suo genere, che grazie al movimento circolare del giradischi vede la grafica in superficie prendere vita come una piccola opera cinematografica. Ilè impreziosito da una tracklist esclusiva: oltre alle 11 tracce della versione originale, sarà possibile ascoltare suanche il singolo “Croci” con Sally Cruz, la nuova collaborazione con i bnkr44 in “Sottosopra” e l’inedito “Orochimaru” (quest’ultimo brano non verrà pubblicato in digitale e resterà un’esclusiva del).