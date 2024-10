Serie C cambia orario di due gare della 9ª giornata di campionato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Novità nel programma delle9ªdeldiC, in calendario per il weekend del 12-13 ottobre per quanto riguarda i gironi A e B. La Lega Pro tramite una nota comunica che la gara tra Feralpisalò e Caldiero Terme si giocherà alle ore 15:00 invece che alle 12:30,in cui si giocherà invece Campobasso-SPAL del Girone B, che era inizialmente programmata alle ore 15:00. L'articoloC,di due9ªdiCalcioWeb.