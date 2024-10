Serena Brancale in concerto a Cerignola

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Asbarca il ‘Baccalà Tour’ di. L’appuntamento è per il 5 ottobre alle 22 in piazza della Repubblica. L’evento è gratuito.. Barese, cantautrice e polistrumentista classe 1989, figlia di musicista e calciatore, dopo lo studio del violino si diploma in