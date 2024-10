Senza fiato né memoria Le vite stravolte di chi non guarisce dal Covid

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Vive con dolori lancinanti in tutto il corpo, che nelle fasi più acute la costringono a letto per giorni. In due anni e mezzo è stata ricoverata sei volte: “Da quando ho avuto illa mia vita è cambiata. Vado avanti con antibiotici e cortisone” dice Jessica, 36 anni. Sabrina, 55 anni, invece