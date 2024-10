Senna Comasco | operaio fermato con eroina e cocaina ritirata la patente

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di martedì 1 ottobre 2024) Continuano i controlli antidroga nelle zone boschive segnalate come punti di spaccio. Durante un intervento in località Navedano, i carabinieri hannoun42enne con precedenti di polizia. L'uomo è stato trovato in possesso di circa 2 grammi dimentre era alla