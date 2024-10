Selvaggia Lucarelli e Fedez che fa dissing alla sua coerenza | A guidare faccio cagare

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 1 ottobre 2024) La data è significativa: 12 dicembre 2023. Tre giorni prima dello scoppio del Pandorogate che ha messo nei guai l’ormai ex moglie Chiara Ferragni. Proprio quel giorno, raccontasul Fatto Quotidiano,voleva coinvolgere Luca Lucci nell’ipotetica operazione legatasua bibita Boem. Un affare che si sviluppa per qualche giorno, tanto che il 2 gennaiotelefona a Lucci. E gli chiede di passare a casa sua: «Posso venire con un mio caro amico? Che non mi va diche non sono bravo ala sera eh hai capito,». L’Old Fashion Poi c’è la storia dell’acquisizione (tentata) del locale milanese Old Fashion.intercede per Lucci con Stefano Boeri. Il capo ultras ha paura che il suo nome possa essere d’ostacolotrattativa. E si dota di un prestanome: «Tu sai già a chi farlo gestire? Perché io una persona ce l’avrei».