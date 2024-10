Scontro a San Pellegrino auto esce di strada e cade in un giardino | due feriti

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di martedì 1 ottobre 2024) VAL BREMBANA. L’incidentele nel primo pomeriggio di martedì 1° ottobre in via Bernardo Tasso. La vettura dopo un tamponamento si è ribaltata ed è precipitata per circa 3 metri. Iin codice giallo all’ospedale Papa Giovanni.