Scomparso a Parigi un 33enne di Napoli doveva prendere l’aereo per tornare a casa | Aiutateci è in stato confusionale

(Di martedì 1 ottobre 2024) Antonio Boccalà ha 33 anni e lo scorso 28 settembreun aereo dall’aeroporto Charles De Gaulle didiretto a, a. Ma su quel volo non è mai salito e di lui si sono perse le tracce. È la sorella Rita a lanciare un appello sui social chiedendo aiuto ai conoscenti e a chi vive nel capitale francese affinché possa dare una mano. «Capelli neri, barba, altezza 1,88. Sabatoin aereo dall’aeroporto Charles de Gaulle di. Non è mai partito da lì né tornato a, il telefono è spento e non abbiamo più notizie», scrive in un messaggio pubblico, in italiano e francese, «rivolgetevi quando possibile ai vostri amici in Francia, specialmente a. Datemi una mano, è in uno. L’ultima volta era vestito come nelle foto. Sono sicura che uniti e con il vostro aiuto lo riusciamo a trovarlo».