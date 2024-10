Scandicci l' ultimo abbraccio a Fiorenzo | Non ti dimenticheremo mai FOTO

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySi sono messi tutti in cerchio, nel cortile davanti alla chiesa. C'erano gli amici di sempre, tutti quelli conosciuti lungo il percorso della vita, dall'asilo in poi. Tutti vestiti di nero, come ogni lutto impone. Per ricordarlo, come