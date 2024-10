Sanità Zuppi | Da Generali grande contributo per rifugiati e bisognosi di cure

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il presidente della Cei sul progetto della Fondazione del gruppo: "Quest'anno sono 300, mi auguro che tra 1 anno o 2 ci metteremo uno zero in più" Dare "la possibilità a 300di qualificarsi in qualcosa di cui abbiamo un bisogno,e assistenza per i fragili, è straordinario". Lo ha detto l'arcivescovo