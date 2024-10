Sanità Sirm | Nasce R7-Forum internazionale di radiologia per cure e prevenzione sostenibili

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - La, Società italiana dimedica e interventistica, fra le più grandi società scientifiche d'Italia e d'Europa con più di 12.500 iscritti, si fa promotrice di un incontrodimedica per l'analisi, la ricerca e lo sviluppo di politiche sanitarie a livello globale: R7 - Radiology. Si tratta di un think tank che vede coinvolte, per la prima volta, le grandi società scientifiche dicorrispondenti ai Paesi del G7 (Usa, Uk, Germania, Francia, Giappone, Canada, Italia, oltre alla Società europea di) in una Venezia, dal 10 al 13 ottobre.