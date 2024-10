Salta il volo della New Basket Brindisi | rinviata la trasferta di Cantù

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di martedì 1 ottobre 2024) C'è anche il crisma dell'ufficialità, con una notasocietà: la Valturdomani sera (mercoledì 2 ottobre) non scenderà in campo a, per la seconda giornata del campionato di A2. La partita saràa data da destinarsi a causa dell'annullamento delper Orio al Serio