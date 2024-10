Salario minimo Conte a Meloni | Veri underdog sono i giovani sottopagati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2024 "Alla premier, che giorni fa ha fatto un post orgoglioso in cui ricordava la vittoria elettorale di due anni fa, ha risposto una giovane donna di nome Daniela, con laurea e master, alla qualestati offerti 6,65 euro lordi all'ora a fronte degli 11 euro netti che le chiede la babysitter". Lo ha detto il leader di M5s Giuseppe, intervenendo in Aula della Camera sull'emendamento al ddl Lavoro sottoscritto da tutti i leader delle opposizioni sul. "E invece può capitare che se gestisci un autonoleggio puoi ritrovarti a gestire l'Ales, con duemila dipendenti: questa è l'Italia che non vogliamo, dove si favorisce l'amichettismo invece che i nostri, costretti ad andare all'estero. Quando parlate di patriottismo guardateli questi problemi.