Roma Torre Maura | Prefettura avvia censimento all’interno dell’occupazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) (LaPresse) Ladiha predisposto una operazione diin via Silicella, nel quartiere. Gli occupanti, un centinaio circa tutti di provenienza peruviana, erano stati sgomberati dall’ex hotel Cinecittà. Questo nuovo ingresso abusivo in una struttura abbandonata da circa due anni aveva allarmato il quartiere. “Questoarriva dopo una nostra richiesta al comitato per sicurezza”, ha spiegato Nicola Franco, presidente del VI municipio. “L’intervento è stato richiesto per verificherà eventuali fragilitàdella struttura per le quali verranno attivati gli uffici preposti. Spero però sia propedeutico a uno sgombero veloce”.