Roby Facchinetti al Teatro Accademico

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) È notte eè ancora nel suo studio, circondato da buio e silenzio. Improvvisamente, forse in sogno, appare un bambino con gli occhi azzurri e una bizzarra cartella di legno in spalla. Il piccolo Camillo vuole sentire daquello che non ha mai raccontato: la sua vita, le sue