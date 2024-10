Riporto nei cinema il taaac del Dogui

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il comico Germano Lanzoni: «Sono il Fantozzi 2.0. Il personaggio del mio nuovo film è un cinquantenne scaricato dalla new economy che si trasferisce in periferia. Quando ho lanciato “Il milanese imbruttito” Facebook era pieno di ragazzi, oggi è una piattaforma per i boomer».