Riparte la stagione di incontri da stazione radio

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Parte laautunnale di, centro culturale sul vivere sostenibile in via Tofane 45 a Milano. Tante novità introdotte tra cui il lancio del podcast Viaggio in Martesana, autoprodotto dalla podcast factory dicon testimonianze e racconti di esperti della