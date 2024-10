Rilancio dell’ex cartiera | Proposte da valutare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un’area di 70mila metri quadrati, dismessa da oltre 10 anni e in attesa di un. È l’exFabriano di Peschiera Borromeo, un grande spazio abbandonato, nel controviale della Paullese al confine con Mediglia, dove nella notte tra sabato e domenica gli agenti della polizia locale hanno sventato sul nascere una festa abusiva, con una sessantina di giovani che si erano radunati nei vecchi capannoni in disuso. I ragazzi hanno sfruttato le falle nella recinzione per introdursi nel sito, che non è nuovo a pernottamenti e rave party non autorizzati. Il tempestivo intervento degli agenti, impegnati nel pattugliamento del territorio col progetto “Smart“, ha permesso di allontanare gli intrusi, evitando l’afflusso di centinaia di altri giovani. Ma l’episodio ha contribuito a riaccendere i riflettori su un’area per la quale si aspettano da tempo idee e progetti di riconversione.