Ricatta l' ex perché ha bisogno di soldi | Paga o ti faccio finire in galera A processo una donna di 42 anni

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) ANCONA - Telefonate a tutte le ore, anche di notte, per chiederglidi continuo. Prima le ha fatte ad un numero di cellulare e poi anche ad un altro numero per essere più petulante. Protagonista unadi 42, originaria della Repubblica Dominicana, residente in città. Le telefonate