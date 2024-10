Reggiolo finisce in carcere per le minacce in cantiere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024)(Reggio Emilia), 1 ottobre 2024 - Già denunciato a inizio luglio per minaccia aggravata, porto abusivo di armi ed esplosioni pericolose, un uomo di 39 anni, residente nella Bassa Mantovana, si è visto ora colpire da un’ordinanza di custodia cautelare in, eseguita sabato dai carabinieri della caserma di, paese teatro dei fatti di cui le cronache si erano già occupate a suo tempo. A inizio luglio, infatti, in undove stava lavorando, il 39enne, di origine calabrese, si sarebbe rifiutato di aiutare i colleghi operai nel sistemare alcune attrezzature, in quanto questa operazione avrebbe dovuto comportare la retribuzione degli straordinari. Prima avrebbe minacciato il titolare dell’azienda con una martellina dicendogli “ti uccido”, “ti spacco la testa”. Separato dai colleghi, aveva minacciato di tornare con una pistola. E così aveva fatto dopo una mezz’ora.