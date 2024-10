Raccolta fondi per alluvionati inesistenti il caso si allarga | chiuse altre campagne

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 1 ottobre 2024) Come funzionano i controlli sulle raccolteaperte su GoFundMe? E come si può sapere se si sta donando a unagià verificata - e quindi a qualcuno che ha davvero bisogno - o a qualche "sciacallo"? Se lo sono chiesti in tanti dopo che la piattaforma di crowdfunding ha bloccato la