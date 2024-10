Quanto pagano gli studenti per stanze e alloggi a Torino | stare da soli costa anche 700 euro fino a 450 se in tre

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Posizionata al 67° posto nella graduatoria mondiale delle migliori città universitarie,è prima in classifica in Italia per la sua convenienza. In città, infatti, il prezzo dell’affitto di un appartamento, osoltanto di un posto letto per uno studente fuori sede, è di molto inferiore