Progetto Smart controlli in Valsassina e sul lago | fermati 300 automobilisti in due weekend

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ballabio (Lecco)1 ottobre 2023 – Ubriachi al volante in Altopiano,e suldi Como. Li hanno intercettati egli agenti della Polizia locale del comandante Marco Maggio, che negli ultimi duehanno controllato quasi 300tra Ballabio, Cortenova e Lierna. I poliziotti della Municipale, armati di etilometro, hanno multato diversicon un tasso alcolemico sopra i limiti, in alcuni casi con valori prossimi ai due grammi per litro di sangue, cioè quattro volte tanto il consentito, che, oltre a sanzioni amministrative, sono costati pure denunce per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. Un automobilista invece viaggiava senza assicurazione obbligatoria e per questo gli è stata sequestrata la macchina. Isono scattati nell'ambito del, finanziato da Regione Lombardia.