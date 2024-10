Prime Video annuncia lo spinoff di Reacher con protagonista Neagley

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una delle serie tv più amate diavrà uno. Stiamo parlando di, la serie tv con Alan Ritchson e tratta dai romanzi di Lee Child: la nuova serieta dalla piattaforma streaming di Amazon, ha come titolo provvisorio The UntitledProject e avrà come