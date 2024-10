Prende il via la nuova stagione al Teatro Stabile di Torino | debutta al Carignano Cose che so essere vere

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Parte ufficialmente la2024/2025 delNazionale e il primo spettacolo è previsto il 7 ottobre alle ore 20.00. Si tratta del debutto in prima nazionale aldello spettacolo "che so" (Things I Know to Be True) di Andrew Bovell