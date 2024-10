Premio sull’Innovazione Digitale iscrizioni scuole entro il 30 novembre

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 1 ottobre 2024) IlNazionaleè una iniziativa rivolta allesecondarie di secondo grado, promossa da Anitec-Assinform in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ed è finalizzata a coinvolgere studenti e insegnanti in un'azione di sensibilizzazione e orientamento per favorire la transizione aldel mondo della scuola. L'articoloil 30