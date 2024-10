Premio Internazionale Cilento Poesia nella Sala Mario A De Cunzo di Palazzo Ruggi D’Aragona

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà giovedì 3 ottobre, alle ore 10.30, presso la“M. De” diRuggì, sede della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino, in via Tasso 46, Salerno, la conferenza stampa di presentazione della decima edizione del “”, in programma a Salerno il prossimo 10 ottobre alle ore 19:30, presso il TeatroPasolini di Salerno.