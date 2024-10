Poste italiane per la festa dei nonni disponibili due cartoline filalateliche

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di martedì 1 ottobre 2024) Sarannoda domani anche negli sportelli postali dell'Agrigentino le 2filateliche realizzate daper festeggiare ladei, in calendario domani 2 ottobre.Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi semplicemente vuole ricordare in modo