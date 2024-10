Pontedera la decisione del club sul futuro di mister Agostini

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il, dopo la sconfitta casalinga contro il Campobasso, in occasione della 7ª giornata di campionato non mette in discussione il progetto iniziato in questa stagione con ilAlessandro. Il comunicato del“A seguito delle recenti prestazioni, la Società riconosce le difficoltà incontrate ma crede nelle capacità del nostro staff tecnico e nelle potenzialità della squadra. La fiducia accordata è un invito a rinnovare l’impegno e a lavorare intensamente per invertire la rotta. I prossimi impegni saranno cruciali e i risultati sul campo, in ogni caso, saranno determinanti. Siamo consapevoli delle aspettative dei nostri tifosi e della comunità. Chiediamo a tutti di unirsi in un sostegno compatto, perché insieme possiamo superare questo difficile momento.