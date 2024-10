Piazza Anco Marzio il municipio vuole proteggere il salotto di Ostia | Serve un presidio fisso

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ilbuono diva preservato ed il modo migliore per farlo è puntare su undelle forze dell’ordine. È questa la richiesta depositata in consiglio municipale e su cui, maggioranza ed opposizione, dovranno confrontarsi.I clochard in“Da tempo in