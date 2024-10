Piante di cannabis e non solo | scovato laboratorio della droga in casa

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYMentre in città è in corso una maxi operazione antipresso un'ex caserma, in provincia di Bologna un vero e proprioper la coltivazione e la lavorazione di sostanze stupefacenti è statodai carabinieri