Piacenza Cenerentola dell’Emilia Romagna | l’ennesima conferma anche nel sistema tariffario di Seta

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di martedì 1 ottobre 2024) «In tema di trasporto pubblico, la Regione Emilia-ha promosso undi tariffazione che applica un prezzo commisurato all’uso effettivo del servizio. Per questo motivo, i territori provinciali sono stati suddivisi in zone e il costo del titolo di viaggio è determinato in base al