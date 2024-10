Pescara - Carpi 2-1 | Per i biancorossi sconfitta beffa a Pescara

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un altro lunedì amaro per ilche conosce ala seconda sconfitta stagionale, uguale identica nel punteggio (2-1) a quella patita sette giorni prima sul campo della Spal. E dire che per più di un'ora i ragazzi di Serpini avevano dato l'impressione di poterla sfangare, non avendo