Perché Gisèle Pelicot fatta stuprata dal marito da 50 uomini vuole mostrare il suo volto ed è diventata un simbolo

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 1 ottobre 2024), quando si parla di stupri, i processi sono a porte chiuse e non si pubblica mai la foto della vittima?il rischio è quello che si chiama vittimizzazione secondaria.si ha un bel dire che in casi di violenza carnale chi si deve vergognare è lo stupratore e non chi ha subito: la verità &