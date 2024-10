Per i costruttori e Cottarelli non ci sono abbastanza nuove case a Milano

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Trovare una strategia per aumentare l'offerta diabitazioni a, in modo da avvicinarsi alla domanda e allineare i prezzi a livelli che consentano l'accesso alla casa a quelle fasce di popolazione che oggi non riescono più a sostenere i prezzi elevati. È la sintesi di una ricerca che