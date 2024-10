Parma indifeso e con lo stesso cammino dell' ultima retrocessione

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tre sconfitte nelle ultime quattro partite e una serie di problematiche da risolvere. Il punto conquistato in rimonta con il Lecce, che è riuscito nell’impresa di segnare più gol alche in tutte le altre cinque partite di campionato messe insieme, non ha certo allontanato l’ombra